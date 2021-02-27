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Посылка с Марса: первые звуки Красной планеты

Посылка с Марса: первые звуки Красной планеты

Марсоход НАСА «Настойчивость» недавно прибыл на Красную планету. Теперь же начал отправлять первые данные. В том..

Дата загрузки: 2021-02-27

Марсоход НАСА «Настойчивость» недавно прибыл на Красную планету. Теперь же начал отправлять первые данные. В том числе – звуки, записанные на марсианской поверхности. Аппарат оборудован парой микрофонов. Если всё пойдёт по плану, то он запишет звук марсианского ветра, тишину, а также свои операции.
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