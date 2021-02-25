«Зелёные паспорта» открыли вакцинировавшимся израильтянам двери в культурную жизнь

В Израиле после отмены части «антиковидных» мер просыпается культурная жизнь. Концерт под открытым небом в Тель-Авиве..

В Израиле после отмены части «антиковидных» мер просыпается культурная жизнь. Концерт под открытым небом в Тель-Авиве стал одним из первых в стране развлекательных мероприятий. Но побывать на нём смогли только обладатели «зелёных паспортов».

Такой пропуск выдают тем, кому ввели две дозы вакцины от COVID-19. Также его могут получить люди, переболевшие коронавирусом и получившие справку о выздоровлении. «Зелёные паспорта» действительны полгода. Однако даже их обладатели должны носить маски и соблюдать соцдистанцию.

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«После того как мы год сидели дома, очень приятно снова участвовать в публичных мероприятиях». [зрительница]:

«Замечательно, потому что мы уже давно никуда не выходили. Хорошо, что придумали «зелёные паспорта». Теперь мы можем свободно выходить на улицу и участвовать в культурных мероприятиях, которые очень важны для нас». [зрительница]:

«Это изумительно. Мы очень счастливы быть здесь сегодня, это невероятно. Так здорово вернуться к культурной жизни».

Систему «зелёных паспортов» запустили в выходные. К этому времени почти половина израильтян привилась хотя бы одной дозой вакцины.

В стране снова открылись спортзалы, бассейны, театры, отели и синагоги. Вход только по пропускам. При этом помещения должны быть заполнены не более чем на половину. Маски и соцдистанцирование обязательны.

В Израиле за время пандемии выявили более 760 тысяч случаев COVID-19. Умерли 5600 человек. В стране идёт кампания вакцинации. Большинство израильтян привились препаратом Pfizer/BioNTech. Также власти заключили соглашение о поставке вакцин с компаниями Moderna и AstraZeneca.

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