Губернатор Техаса обещает расследовать причины масштабного отключения света

Губернатор Техаса Грег Эбботт пообещал провести тщательную проверку всех электросетей штата. Ранее из-за масштабного отключения миллионы местных жителей несколько дней провели без отопления, света и воды. [Грег Эбботт, губернатор штата Техас]:«Пять членов правления оператора электросетей уже подали в отставку, включая председателя и его заместителя. Но нужно сделать больше. Завтра законодательный орган штата начинает масштабное расследование действий оператора. Я уже обсуждаю с законодателями реформы. Нужно обеспечить больше запаса электричества».

Отключения произошли из-за того, что в этом обычно тёплом штате несколько дней было экстремально холодно. Температура опускалась ниже минус 18 градусов.

Около четырёх миллионов 300 тысяч человек оставались без света. Также сообщается о гибели не менее 21 человека, которые либо замёрзли, либо задохнулись угарным газом, пытаясь обогреть дома, либо не смогли вовремя получить необходимые медикаменты.

[Грег Эбботт, губернатор штата Техас]:«Никакие слова не могут исправить произошедшее и облегчить вашу боль. Но я уверяю вас: эта законодательная сессия не закончится, пока мы не исправим эти проблемы. И мы позаботимся о том, чтобы трагические события прошлой недели никогда не повторились».

Примерно у восьми миллионов 800 тысяч жителей Техаса, то есть у трети населения штата по прежнему наблюдаются перебои с водой. Людям советуют продолжать кипятить воду, даже если она поступает из кранов. Сам губернатор присоединился к Национальной гвардии Техаса и вооружённым силам США для распределения воды и продуктов питания.

При этом все электростанции штата уже вернулись к работе, и поставка электроэнергии восстановилась в большинстве домов.

Погода также изменилась. Потеплело до плюсовой температуры.

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