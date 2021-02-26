В ЕС обещают ускорить вакцинацию, чтобы к лету охватить 70% населения

В ЕС намерены ускорить производство и доставку вакцин от COVID-19. С таким заявлением председатели Евросовета и..

В ЕС намерены ускорить производство и доставку вакцин от COVID-19. С таким заявлением председатели Евросовета и Еврокомиссии выступили после онлайн-саммита с лидерами стран-членов.

В последнее время жители блока всё больше жалуются, что руководство ЕС не смогло наладить масштабную вакцинацию, и что в этом вопросе блок сильно отстал от, например, Израиля, Великобритании или Соединённых Штатов.

[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:

«Наша главная задача сегодня – ускорить производство и доставку вакцин, а также активизировать вакцинацию по всему Евросоюзу. Вот почему мы поддерживаем усилия Еврокомиссии по взаимодействию с индустрией, определению проблем, гарантированию сетей поставок и увеличению производства».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ещё раз сказала, что цели по вакцинированию населения будут выполнены в срок.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Мы уверены, что сможем добиться нашей цели – к концу лета вакцинировать до 70% населения, взрослого населения. Это 255 миллионов жителей Европейского Союза. Мы уверены, что достигнем этой цели».

Она также ещё раз напомнила о том, что люди могут пойти на необдуманные действия, поскольку устали от пандемии, но нужно сохранять осторожность.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Ситуация остается серьёзной во многих регионах Европы. Мы также должны остерегаться новых вариантов. Например, британский штамм B.1.1.7 сейчас есть во всех государствах-членах, кроме одного. Южноафриканский вариант есть в 14 государствах-членах, а бразильский вариант – в семи. Так что впереди ещё много преград».

В ЕС выявлено более 20 миллионов случаев заражения коронавирусом. Умерло около 495 тысяч человек.

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