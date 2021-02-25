Нидерланды ослабляют карантин, но не так сильно, как хотелось многим

В Нидерландах ослабили карантинные ограничения, однако не так сильно, как ожидали многие. Власти разрешили открыться школам..

[жительница Неймегена]:

«Очень рада за школьников. Я действительно переживала, в том числе за собственных детей. Наконец-то они снова могут видеться и получать образование». [жительница Неймегена]:

«Я очень счастлива, что ограничения ослабили, особенно рада за предпринимателей. <…> Мне очень нужно к парикмахеру. Моя лучшая подруга – хороший парикмахер, и она очень хочет помогать людям. Здорово, что мы снова можем выйти и привести себя в порядок, потому что когда хорошо выглядишь, то хорошо себя чувствуешь».

В Нидерландах ослабили карантинные ограничения, однако не так сильно, как ожидали многие. Власти разрешили открыться школам и парикмахерским. Наряду с магазинами товаров второстепенного пользования они были закрыты с середины декабря.

При этом бары и рестораны остаются закрытыми с октября. В этот раз им снова не разрешили открыться.

[житель Неймегена]:

«Разочарование, особенно для ресторанно-отельного бизнеса. Власти обещали, что ослабят правила для всех, но для индустрии гостеприимства этого не сделали. Нас это достало. Солнце начинает греть, мы хотим на свежий воздух. Также было доказано, что на улице инфекция почти не передаётся, в том числе на террасах кафе».

Карантин ослабляют несмотря на рост числа новых заболевших. За последнюю неделю в Нидерландах выявили на 19% больше случаев COVID-19 – почти 30 тысяч.

При этом социальный опрос показал, что ослабления мер карантина хотят 45% голландцев. Для сравнения, месяц назад таких был всего 21%.

В феврале общее число заразившихся коронавирусом в стране превысило миллион. Более 15 тысяч человек скончались.

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