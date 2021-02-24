Парламент Канады назвал гонения на уйгуров геноцидом

Нижняя палата парламента Канады проголосовала за то, чтобы назвать действия Китая в отношении мусульманского меньшинства уйгуров..

Нижняя палата парламента Канады проголосовала за то, чтобы назвать действия Китая в отношении мусульманского меньшинства уйгуров геноцидом. Этот символичный шаг окажет больше давления на премьер-министра Джастина Трюдо и его Кабинет. Он предпочитает занимать менее жёсткую позицию в отношении Пекина.

В ходе голосования в Палате общин, состоящей из 338 членов, за резолюцию проголосовало 266 законодателей, против — 0. При этом Трюдо и его кабинет воздержались.

Резолюция не имеет обязательной силы. При этом её поддержали все оппозиционные партии и даже некоторые члены Либеральной партии Трюдо.

Сам премьер пока отказывается использовать слово геноцид. Он говорит, что хочет подождать, чтобы большинство западных союзников приняло такое же определение.

Бывший президент США Дональд Трамп в свой последний день на посту сказал, что Китай совершил «геноцид и преступления против человечности», репрессируя мусульман-уйгуров. Экс-госсекретарь США Майк Помпео сделал подобное заявление. Администрация Джо Байдена поддержала эту позицию.

Независимые расследования подтвердили, что в Синьцзяне действуют так называемые центры профессиональной подготовки, где содержат сотни тысяч уйгуров. Пекин говорит, что там людям помогают получить знания для трудоустройства. Однако по свидетельствам бывших заключённых, это тюрьмы, где людей подвергают идеологической обработке и принуждают к рабскому труду.

Между тем, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал Китай открыть представителям ООН доступ в Синьцзян и в Тибет. Он сказал, что независимые эксперты, включая Верховного комиссара по правам человека Мишель Бачелет, должны расследовать жестокое обращение с уйгурами и тибетцами.

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