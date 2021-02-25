В Германии вынесли первый приговор по делу пыток в тюрьмах Сирии

Суд немецкого города Кобленц вынес обвинительный приговор бывшему силовику президента Сирии Башара аль-Асада. Его приговорили к четырём годам и пяти месяцам лишения свободы за причастность к пыткам мирного населения в тюрьмах страны.

Это первый в мире подобный приговор за преступления против человечности в Сирии. Военный конфликт длится там уже около 10 лет.

Пережившие пытки в тюрьмах Сирии поприветствовали вердикт.

[Вассим Мукдад, переживший пытки в Сирии]:

«Это только первый шаг. Дорога правосудия длинная. Одна из целей – заставить Башара аль-Асада и его окружение предстать перед судом. Для меня это облегчение, но это не конец. Это только начало».

Согласно суду, обвиняемый по имени Эйяд арестовал не менее 30 антиправительственных протестующих в начале войны в 2011 году. Затем отправил их в разведывательную службу, где люди подвергались пыткам.

Защита Эйяда утверждает, что он действовал под давлением со стороны своего руководств. Адвокаты добивались, чтобы он выступал только в качестве свидетеля по делу о преступлениях властей Асада.

[Патрик Крокер, адвокат переживших пытки]:

«Важно то, что у нас есть приговор, который гласит, что преступления правительства Асада в секретных тюрьмах – это преступления против человечности. Это первый подобный вердикт в мире».

Прокуратура обеспечила судебное разбирательство в соответствии с законами об универсальной юрисдикции Германии. Они позволяют судам расследовать преступления против человечности, совершённые в любой точке мира.

[Джаспер Клинге, главный общественный обвинитель]:

«Это сигнал для преступников в Сирии и в других странах: любой, кто нарушает международные права человека, будет нести за это ответственность».

Вердикт даёт надежду примерно для 800 тысяч сирийцев в Германии, которые добиваются создания трибунала для расследования пыток в государственных учреждениях страны. Однако пока их попытки не увенчались успехом. Само правительство Асада обвинения в пытках отрицает.

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