Оползень на руднике в Индонезии: десятки людей под завалами

В индонезийской провинции Центральный Сулавеси продолжаются поиски на нелегальном золотом руднике. Здесь сошёл оползень. Погибло не..

[Анди Сембиринг, сотрудник ведомства по ликвидации бедствий]:

«Вчера вечером мы нашли два места, где точно были жертвы, но мы не можем извлечь тела, потому что они заблокированы грязью».

В индонезийской провинции Центральный Сулавеси продолжаются поиски на нелегальном золотом руднике. Здесь сошёл оползень. Погибло не менее шести человек. Предполагается, что под завалами могут находиться ещё около 50 золотодобытчиков.

Трагедия произошла в деревне Буранга после нескольких дней сильных дождей. Спасательные работы осложняет то, что рядом находится река.

[Анди Сембиринг, сотрудник ведомства по ликвидации бедствий]:

«Сегодня мы в первую очередь пытаемся откачать воду с места бедствия. Вода продолжает поступать из близлежащей реки в четырёх точках, а у нас всего один насос. Надеемся, скоро будет два».

К настоящему времени 15 золотодобытчиков удалось извлечь из-под завалов живыми.

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