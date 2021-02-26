Оползень на руднике в Индонезии: десятки людей под завалами
В индонезийской провинции Центральный Сулавеси продолжаются поиски на нелегальном золотом руднике. Здесь сошёл оползень. Погибло не..
Дата загрузки: 2021-02-26
[Анди Сембиринг, сотрудник ведомства по ликвидации бедствий]:
«Вчера вечером мы нашли два места, где точно были жертвы, но мы не можем извлечь тела, потому что они заблокированы грязью».
Трагедия произошла в деревне Буранга после нескольких дней сильных дождей. Спасательные работы осложняет то, что рядом находится река.
[Анди Сембиринг, сотрудник ведомства по ликвидации бедствий]:
«Сегодня мы в первую очередь пытаемся откачать воду с места бедствия. Вода продолжает поступать из близлежащей реки в четырёх точках, а у нас всего один насос. Надеемся, скоро будет два».
К настоящему времени 15 золотодобытчиков удалось извлечь из-под завалов живыми.
Короткая ссылка на эту страницу: