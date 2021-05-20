Австралийцы по-прежнему хотят читать печатные газеты с местными новостями

Австралиец Эндрю Гилл каждые две недели развозит местные газеты по городу Денмарк. В последнее время крупные..

Австралиец Эндрю Гилл каждые две недели развозит местные газеты по городу Денмарк. В последнее время крупные австралийские издания находят всё меньше читателей, но региональные газеты по-прежнему востребованы.

[Эндрю Гилл, совладелец газеты Denmark Bulletin]:

«Это стало частью жизни Денмарка. Встретишь человека на улице, и он спросит, когда выйдет новый номер».

Эндрю и его жена Патрисия – журналисты. Местную газету они начали выпускать 40 лет назад. Герои их статей – жители Денмарка.

[Патрисия Гилл, совладелица газеты Denmark Bulletin]:

«Им нравится видеть себя и читать свои истории, поэтому у нас много героев».

В провинциальном городе Тудьяи газету печатают с 80-х годов. В ней освещают местные новости, в том числе – спортивные события. Тираж – 5000 экземпляров.

[Майкл Синклер Джонс, редактор газеты Toodyay Herald]:

«В провинциальных городках люди ждут новостей, и они хотят узнавать о местных событиях, о которых не часто прочитаешь в крупных газетах».

Газета привлекает и местных рекламодателей.

[Майкл Синклер Джонс, редактор газеты Toodyay Herald]:

«Даже в прошлом году, во время локдауна из-за COVID, ни один рекламодатель не отказался от наших услуг, хотя их бизнес и пострадал».

В Плантагенете тоже печатают местную газету больше 40 лет. Она выходит раз в неделю. В редакции работают два десятка волонтёров. О переходе на онлайн-формат пока и не думают.

[Пэт Баллантайн, сотрудница газеты Plantagenet News]:

«Многие рекламодатели сказали, что если наша газета будет выходить в Интернете, то они откажутся от рекламы. Не будет смысла её давать».

В Западной Австралии осталось только пять крупных печатных газет, поскольку большинство читателей переключаются на онлайн-новости. И только на провинциальные издания спрос не падает.

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