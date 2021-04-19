Британская компания придумала, как делать из масок школьные стулья

Миллионы одноразовых медицинских масок, перчаток и щитков остаются главным средством защиты перед новым коронавирусом. Однако одновременно..

Миллионы одноразовых медицинских масок, перчаток и щитков остаются главным средством защиты перед новым коронавирусом. Однако одновременно из-за их усиленного использования появились дополнительные тысячи тонн отходов.

Теперь же одна компания из британского города Кардифф нашла выход. Она предоставила шести местным больницам аппараты, которые превращают использованные средства индивидуальной защиты в сырьё для вторичной переработки.

[Мэттью Рэпсон, природозащитник]:

«Сейчас несколько организаций используют наши машины, чтобы перерабатывать пластик, в том числе маски для лица, которые стали большой проблемой во время этой пандемии».

Вместо того чтобы сжигать или отправлять эти отходы на свалку, средства индивидуальной защиты расплавляют.

Маски для лица находятся внутри аппарата около часа, а на выходе получается 20-килограммовый блок пластика.

Затем сырьё используют повторно для изготовления, например, ящиков для инструментов или новых школьных стульев.

Согласно оценкам, только в Великобритании за последние 12 месяцев было использовано почти 20 миллиардов одноразовых масок.

Но это всё ещё мизерная доля от 220 миллионов тонн отходов, которые страна производит каждый год.

Впрочем, есть небольшие признаки того, что спрос на средства индивидуальной защиты сокращается. Это означает, что в будущем подобных отходов станет меньше. Тогда машины можно будет использовать для переработки другого пластика.

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