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Новый отчёт Великобритании: Китай урезает свободы Гонконга

Новый отчёт Великобритании: Китай урезает свободы Гонконга

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал Китай за то, что он лишает Гонконг его автономии...

Дата загрузки: 2021-06-11

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал Китай за то, что он лишает Гонконг его автономии. Об этом Рааб написал в новом отчёте по Гонконгу.

В документе он отметил, что закон о национальной безопасности, который Пекин ввёл в Гонконге напрямую, используют для значительного урезания свобод региона, а также преследования политической оппозиции.

По мнению Рааба, налицо явные нарушения совместной декларации 1984 года, которую подписали Китай и Великобритания, и которая гарантирует широкие свободы бывшей британской колонии.

На основе этой декларации Великобритания передала Гонконг Китаю в 1997 году.

В новом отчёте Рааб также раскритиковал реформу избирательной и судебной систем города, которую провело Управление юстиции.

Власти Гонконга назвали отчёт «неточными замечаниями», которые «далеки от истины и явно основаны на двойных стандартах».

Стоит отметить, что закон о национальной безопасности, который Пекин принял в Гонконге в июне прошлого года, подразумевает серьёзные наказания вплоть до пожизненного заключения за ряд преступлений. Это сепаратизм, мятеж и сговор с иностранными силами.

При этом эти пункты можно трактовать очень широко. За последний год закон применяли для ареста многих продемократических политиков, активистов и правозащитников.
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