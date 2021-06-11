Новый отчёт Великобритании: Китай урезает свободы Гонконга

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал Китай за то, что он лишает Гонконг его автономии...

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал Китай за то, что он лишает Гонконг его автономии. Об этом Рааб написал в новом отчёте по Гонконгу.

В документе он отметил, что закон о национальной безопасности, который Пекин ввёл в Гонконге напрямую, используют для значительного урезания свобод региона, а также преследования политической оппозиции.

По мнению Рааба, налицо явные нарушения совместной декларации 1984 года, которую подписали Китай и Великобритания, и которая гарантирует широкие свободы бывшей британской колонии.

На основе этой декларации Великобритания передала Гонконг Китаю в 1997 году.

В новом отчёте Рааб также раскритиковал реформу избирательной и судебной систем города, которую провело Управление юстиции.

Власти Гонконга назвали отчёт «неточными замечаниями», которые «далеки от истины и явно основаны на двойных стандартах».

Стоит отметить, что закон о национальной безопасности, который Пекин принял в Гонконге в июне прошлого года, подразумевает серьёзные наказания вплоть до пожизненного заключения за ряд преступлений. Это сепаратизм, мятеж и сговор с иностранными силами.

При этом эти пункты можно трактовать очень широко. За последний год закон применяли для ареста многих продемократических политиков, активистов и правозащитников.

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