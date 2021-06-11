Новый отчёт Великобритании: Китай урезает свободы Гонконга
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал Китай за то, что он лишает Гонконг его автономии...
Дата загрузки: 2021-06-11
В документе он отметил, что закон о национальной безопасности, который Пекин ввёл в Гонконге напрямую, используют для значительного урезания свобод региона, а также преследования политической оппозиции.
По мнению Рааба, налицо явные нарушения совместной декларации 1984 года, которую подписали Китай и Великобритания, и которая гарантирует широкие свободы бывшей британской колонии.
На основе этой декларации Великобритания передала Гонконг Китаю в 1997 году.
В новом отчёте Рааб также раскритиковал реформу избирательной и судебной систем города, которую провело Управление юстиции.
Власти Гонконга назвали отчёт «неточными замечаниями», которые «далеки от истины и явно основаны на двойных стандартах».
Стоит отметить, что закон о национальной безопасности, который Пекин принял в Гонконге в июне прошлого года, подразумевает серьёзные наказания вплоть до пожизненного заключения за ряд преступлений. Это сепаратизм, мятеж и сговор с иностранными силами.
При этом эти пункты можно трактовать очень широко. За последний год закон применяли для ареста многих продемократических политиков, активистов и правозащитников.
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