В Гонконге арестовали пятерых директоров продемократической газеты Apple Daily
Полиция Гонконга арестовала пятерых директоров продемократической газеты Apple Daily. Кроме того, был выдан первый ордер на..
Дата загрузки: 2021-06-17
Это ещё один удар по медиамагнату Джимми Лаю, владельцу газеты. Как предполагается, Пекин пытается закрыть издание, известное своей критикой в адрес правящей в Китае коммунистической партии.
Как заявляют в полиции, пять директоров компании арестованы по подозрению в сговоре с иностранным государством или с внешними элементами с целью создания угрозы национальной безопасности. При этом ордер на арест материалов направлен на сбор доказательств.
В целом основанием для арестов стали положения недавно принятого здесь закона о национальной безопасности. Пекин ввёл его в Гонконге в прошлом году, вызвав протесты внутри автономного региона, а также озабоченность у международного сообщества.
Эксперты отмечают, что положения документа очень размытые. Под обвинения в терроризме, сепаратизме, экстремизме и связях с иностранными силами может подпасть почти любое действие. А максимальное наказание согласно закону – пожизненное заключение.
Это уже вторая облава полиции на штаб-квартиру Apple Daily. В прошлом году туда направили около 200 офицеров, чтобы арестовать самого Джимми Лая. Его обвинили в сговоре с иностранными силами в рамках того же закона о нацбезопасности.
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