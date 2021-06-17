В Гонконге арестовали пятерых директоров продемократической газеты Apple Daily

Полиция Гонконга арестовала пятерых директоров продемократической газеты Apple Daily. Кроме того, был выдан первый ордер на..

Полиция Гонконга арестовала пятерых директоров продемократической газеты Apple Daily. Кроме того, был выдан первый ордер на арест журналистских материалов.

Это ещё один удар по медиамагнату Джимми Лаю, владельцу газеты. Как предполагается, Пекин пытается закрыть издание, известное своей критикой в адрес правящей в Китае коммунистической партии.

Как заявляют в полиции, пять директоров компании арестованы по подозрению в сговоре с иностранным государством или с внешними элементами с целью создания угрозы национальной безопасности. При этом ордер на арест материалов направлен на сбор доказательств.

В целом основанием для арестов стали положения недавно принятого здесь закона о национальной безопасности. Пекин ввёл его в Гонконге в прошлом году, вызвав протесты внутри автономного региона, а также озабоченность у международного сообщества.

Эксперты отмечают, что положения документа очень размытые. Под обвинения в терроризме, сепаратизме, экстремизме и связях с иностранными силами может подпасть почти любое действие. А максимальное наказание согласно закону – пожизненное заключение.

Это уже вторая облава полиции на штаб-квартиру Apple Daily. В прошлом году туда направили около 200 офицеров, чтобы арестовать самого Джимми Лая. Его обвинили в сговоре с иностранными силами в рамках того же закона о нацбезопасности.

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