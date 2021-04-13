На типографию независимой газеты Epoch Times в Гонконге напали бандиты с молотками

Четверо злоумышленников утром 12 апреля ворвались в типографию гонконгского издания The Epoch Times. Они молотками повредили компьютеры и печатное оборудование. Как предполагается, их наняла китайская коммунистическая партия (КПК), чтобы помешать печати газеты.

Пресс-секретарь гонконгского отделения Epoch Times Шерил Нг говорит, что вторжение – характерная тактика КПК. Её цель – заставить независимое издание не писать на темы, которые являются табу для коммунистического режима.

Нг также сказала, что это преступление против свободы слова в Гонконге.

Epoch Times – одно из немногих независимых СМИ в регионе. Газета известна тем, что освещает события в Китае без цензуры, затрагивая темы политической борьбы внутри КПК, её пропаганды, нарушения прав этнических меньшинств и религиозных групп, включая Фалуньгун, а также операций Пекина по захвату влияния за рубежом.

Гонконгское издание также широко и независимо освещало продемократическое движение в городе, которое началось в июне 2019 года, но прекратилось в июле 2020-го, когда Пекин ввёл закон о национальной безопасности. Он ещё больше ограничил автономию Гонконга, в том числе свободу печати.

На эту типографию неоднократно совершали нападения и в прошлом. Её основали в феврале 2006 года. В том же месяце группа неизвестных ворвалась в здание и повредила новое оборудование.

В октябре 2012 года злоумышленники пытались выбить дверь, чтобы попасть внутрь. Спустя два месяца семь мужчин начали прорываться через ворота, однако скрылись после того, как на место прибыла полиция.

Наконец, 19 ноября 2019 года четырём преступникам в масках всё же удалось прорваться внутрь и совершить поджог. Ущерб от пожара тогда составил более 40 тысяч долларов.

Ни одно из нападений так и не было раскрыто полицией.

Пока типография вынуждена приостановить печать газет. Она также планирует усилить меры безопасности.

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