Хетчбэк Toyota Yaris стал лучшим автомобилем 2021 года в Европе

[Петер Хилхорст, член жюри и журналист]:

«Я езжу на нём по типичным голландским дорогам – извилистым и узким. Они ухабистые и поэтому идеально подходят для тестирования подвески Yaris четвёртого поколения. Вождение стало увлекательнее, а руль – послушнее и отзывчивее».

В Женеве объявили победителя конкурса «Европейский автомобиль года». Лучшим стал хетчбэк Toyota Yaris, набравший 266 баллов. Это уже четвёртое поколение модели. В гамме есть гибридная и более мощная трёхдверная версии, что помогло «Ярису» обойти шесть соперников.

Второе место занял электрический Fiat 500, заработавший 240 баллов. Третьим стал кроссовер Cupra Formentor, набравший на балл меньше.

Дальше следуют Volkswagen ID.3, у него 224 балла; Skoda Octavia, получившая 199 баллов; Land Rover Defender – он набрал 164 балла; и Citroen C4 – в его копилке 143 балла.

По традиции конкурс «Европейский автомобиль года» начинается перед открытием Женевского автосалона, но в этом году, как и в прошлом, его отменили.

Премию присуждают с 1964 года. В жюри входят 59 автомобильных журналистов из 23 стран. Россию представляют Сергей Знаемский и Вадим Овсянкин.

В конкурсе могут участвовать только новые или существенно обновлённые машины. При этом они должны поступить в продажу в течение 12 месяцев до присуждения премии и продаваться как минимум в пяти странах Евросоюза.

Короткая ссылка на эту страницу: