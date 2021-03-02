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Хетчбэк Toyota Yaris стал лучшим автомобилем 2021 года в Европе

Хетчбэк Toyota Yaris стал лучшим автомобилем 2021 года в Европе

В Женеве объявили победителя конкурса «Европейский автомобиль года». Лучшим стал хетчбэк Toyota Yaris, набравший 266 баллов...

Дата загрузки: 2021-03-02

В Женеве объявили победителя конкурса «Европейский автомобиль года». Лучшим стал хетчбэк Toyota Yaris, набравший 266 баллов. Это уже четвёртое поколение модели. В гамме есть гибридная и более мощная трёхдверная версии, что помогло «Ярису» обойти шесть соперников.

[Петер Хилхорст, член жюри и журналист]:
«Я езжу на нём по типичным голландским дорогам – извилистым и узким. Они ухабистые и поэтому идеально подходят для тестирования подвески Yaris четвёртого поколения. Вождение стало увлекательнее, а руль – послушнее и отзывчивее».

Второе место занял электрический Fiat 500, заработавший 240 баллов. Третьим стал кроссовер Cupra Formentor, набравший на балл меньше.

Дальше следуют Volkswagen ID.3, у него 224 балла; Skoda Octavia, получившая 199 баллов; Land Rover Defender – он набрал 164 балла; и Citroen C4 – в его копилке 143 балла.

По традиции конкурс «Европейский автомобиль года» начинается перед открытием Женевского автосалона, но в этом году, как и в прошлом, его отменили.

Премию присуждают с 1964 года. В жюри входят 59 автомобильных журналистов из 23 стран. Россию представляют Сергей Знаемский и Вадим Овсянкин.

В конкурсе могут участвовать только новые или существенно обновлённые машины. При этом они должны поступить в продажу в течение 12 месяцев до присуждения премии и продаваться как минимум в пяти странах Евросоюза.
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