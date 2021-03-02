На помощь Йемену собрали только половину: ООН выражает сожаление

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил разочарование по поводу суммы, которую собрали на гуманитарную помощь Йемену. Во время виртуальной конференции страны пообещали выделить один миллиард 700 миллионов долларов. Это менее половины необходимой суммы в три миллиарда 850 миллионов.

Как говорят в ООН, нынешнего объёма не хватит, чтобы предотвратить голод.

[Марк Лоукок, замглавы ООН по гуманитарным вопросам]:

«Результат сегодняшнего мероприятия по сбору средств для Йемена разочаровывает. В целом выделили 1,7 миллиарда долларов. Это меньше, чем мы собрали в 2020 году и на миллиард долларов меньше, чем пообещали на конференции в 2019-м».

Как считают в ООН, в ближайший год голод будет угрожать около 16 миллионам йеменцев. Это более половины населения.

[Марк Лоукок, замглавы ООН по гуманитарным вопросам]:

«Урезание гуманитарной помощи – это смертный приговор. По поводу сегодняшнего события, можно сказать, что это только аванс. Благодарю тех, что выделил щедрые суммы. И я прошу остальных ещё раз подумать, как они могут помочь предотвратить худший голод в мире за последние десятилетия».

Больше всего на помощь выделила Саудовская Аравия – 340 миллионов долларов. США пообещали 191 миллион, а Объединённые Арабские Эмираты и Германия – 230 и 240 миллионов соответственно.

В 2018 и 19 годах ООН удавалось собрать всю сумму. Это, по мнению организации, помогло предотвратить голод в Йемене. В 2020 году, когда началась пандемия, собрали лишь чуть более половины необходимой суммы в три миллиарда 400 миллионов долларов.

Военный конфликт в Йемене длится более шести лет.

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