Франкфуртский симфонический оркестр даёт концерты на лестничных площадках

Во Франкфурте поклонники классической музыки могут вернуться к культурной жизни, несмотря на закрытые концертные залы. Музыканты..

Во Франкфурте поклонники классической музыки могут вернуться к культурной жизни, несмотря на закрытые концертные залы. Музыканты местного симфонического оркестра теперь выступают прямо на лестничных площадках.

Выездной концерт можно заказать через Интернет. Музыканты играют в масках и соблюдают социальную дистанцию.

[Сильвия Демгенски, виолончелистка]:

«Это здорово! Как прекрасно снова играть для людей. Замечательная концепция выступления и одновременно удивительная. Мы играем, сохраняя дистанцию, но всё же находимся намного ближе к людям, чем в концертном зале».

Виолончелистка Сильвия последний раз выступала в концертном зале в октябре. При этом зрителей было мало. Она говорит, что во время карантинных ограничений некоторые музыканты просто бездействуют, а некоторые, наоборот, стали активнее. Она вместе с коллегами запустила проект выездных концертов. Заявок много, и почти весь март уже занят.

[Эльмар Шлютер, житель Франкфурта]:

«Прошлым летом мы с женой гуляли в нашем районе Боккенхайм и увидели на улице выступление симфонического оркестра. Поэтому мы решили: если можно заказать их концерт, то надо обязательно это сделать».

Музыкантов неизменно благодарят аплодисментами.

[жительница Франкфурта]:

«Это было чудесно. Именно этого нам так не хватает во время пандемии. Мы уже год не были ни на концерте, ни в театре, ни в опере. Так что это было просто прекрасно».

Концерт длится примерно десять минут. Музыканты играют бесплатно, но пожертвования всегда приветствуются.

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