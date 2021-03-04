Франкфуртский симфонический оркестр даёт концерты на лестничных площадках
Во Франкфурте поклонники классической музыки могут вернуться к культурной жизни, несмотря на закрытые концертные залы. Музыканты..
Дата загрузки: 2021-03-04
Выездной концерт можно заказать через Интернет. Музыканты играют в масках и соблюдают социальную дистанцию.
[Сильвия Демгенски, виолончелистка]:
«Это здорово! Как прекрасно снова играть для людей. Замечательная концепция выступления и одновременно удивительная. Мы играем, сохраняя дистанцию, но всё же находимся намного ближе к людям, чем в концертном зале».
Виолончелистка Сильвия последний раз выступала в концертном зале в октябре. При этом зрителей было мало. Она говорит, что во время карантинных ограничений некоторые музыканты просто бездействуют, а некоторые, наоборот, стали активнее. Она вместе с коллегами запустила проект выездных концертов. Заявок много, и почти весь март уже занят.
[Эльмар Шлютер, житель Франкфурта]:
«Прошлым летом мы с женой гуляли в нашем районе Боккенхайм и увидели на улице выступление симфонического оркестра. Поэтому мы решили: если можно заказать их концерт, то надо обязательно это сделать».
Музыкантов неизменно благодарят аплодисментами.
[жительница Франкфурта]:
«Это было чудесно. Именно этого нам так не хватает во время пандемии. Мы уже год не были ни на концерте, ни в театре, ни в опере. Так что это было просто прекрасно».
Концерт длится примерно десять минут. Музыканты играют бесплатно, но пожертвования всегда приветствуются.
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