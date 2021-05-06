В подмосковном музее-усадьбе хранятся 15 старинных пианино и роялей

Этому богато инкрустированному пианино французской фирмы «Плейель» больше 150 лет. В мире осталось четыре-пять таких инструментов...

Этому богато инкрустированному пианино французской фирмы «Плейель» больше 150 лет. В мире осталось четыре-пять таких инструментов. И вот один из них стал экспонатом музея-усадьбы «Семья роялей» в подмосковном селе Еганово.

Владелец коллекции Владимир не сыграет на этих инструментах даже простой мелодии. Он стал собирать их не из-за любви к музыке, а из-за увлечения русской историей.

[Владимир Виноградов, владелиц коллекции]:

«Инструменты российских фортепианных фабрик царского периода – такие марки, как «Якоб Беккер», «Карл Шрёдер», «Братья Дидерихс», «Фридрих Мюльбах» – на равных конкурировали с такими марками, как «Блютнер», «Бехштейн», «Стейнвей», нередко превосходили их по качеству и завоёвывали медали, призы на международных выставках».

В коллекции 15 роялей. Среди них есть концертные и кабинетные. Все разные по форме и дизайну, и даже расположению струн.

[Владимир Виноградов, владелиц коллекции]:

«Такие инструменты называются прямострунными роялями. В них струны расположены параллельно корпусу, а не с перекрестием, как в более современных моделях. В прямострунных роялях быстрее затухает звук. И они интересны тем, что на таких роялях можно услышать тот же звук, который слышали Бетховен, Шопен, сочиняя и исполняя свои произведения».

А этот рояль заказал для Московской консерватории русский пианист-виртуоз Николай Рубинштейн.

[Владимир Виноградов, владелиц коллекции]:

«Время отгрузки – апрель 1872 года. И поскольку это 1872 год, новое здание Московской консерватории, там в это время преподавал Пётр Ильич Чайковский и учился Сергей Иванович Танеев».

Гости музея могут прикоснуться к любому инструменту и даже сыграть на них.

[Александр]:

«На самом деле, здорово, что, хотя способностей практически не осталось после того, как закончил музыкальную школу, но всё равно – подходишь, и это сразу затягивает». [Елена]:

«Сложно оторваться».

Музей-усадьба открыт для посещения по выходным. Здесь можно узнать об устройстве каждого инструмента, их отличиях друг от друга и даже о некоторых бывших владельцах этих экспонатов.

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