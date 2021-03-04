Французская компания доставляет грузы из США на парусных судах

Одна французская компания решила вернуться к истокам морских грузовых перевозок. Товары из США она доставляет на..

Одна французская компания решила вернуться к истокам морских грузовых перевозок. Товары из США она доставляет на парусных судах. Так она хочет достичь нейтральных выбросов СО2.

Речь о производителе шоколада и кофе Grain de Sail. Теперь он привозит какао-бобы в Бретань на паруснике, совершая межатлантическое путешествие.

[Жак Барро, директор Grain de Sail]:

«Нужно снова сделать морской транспорт углеродно-нейтральным, потому что мы не должны забывать, что в прошлом большие парусные суда могли перевозить грузы, и у них не было двигателей. Они уже были углеродно-нейтральными. Но мы немного потеряли эту привычку с использованием больших грузовых судов и контейнеровозов».

Парусник пока совершил одно путешествие. Он стартовал в ноябре. В Нью-Йорк прибыл к декабрю. Туда он доставил 15 тысяч бутылок французского вина. Затем судно отправилось в Доминикану, где на него погрузили 33 тонны какао-бобов.

[Луак Бриан, капитан грузового корабля]:

«На весь путь нам потребовалось чуть меньше месяца. Мы пошли по северному маршруту, держась близко к Гольфстриму. Мы прошли через небольшую депрессию и четыре антициклона. Решили испытать лодку в условиях депрессии, то есть мы шли в шторм со скоростью ветра до 120 километров в час, противостоя волнам в 7-8 метров. Но судно выдержало довольно хорошо».

Какао-бобы во Францию доставляют большие контейнеровозы, которые ходят на ископаемом топливе. И хотя морской транспорт обычно считают более экологичным, чем авиационный, но он всё равно загрязняет атмосферу и воду.

В компании говорят, что с помощью парусников можно доставлять довольно объёмные грузы.

[Жак Барро, директор Grain de Sail]:

«Что касается этого импорта, то он включает 33 тонны какао-бобов. Чтобы вы понимали, это 25% нашего годового производства шоколада в 2021 году. То есть это довольно значительный объем».

Судно в длину 24 метра, а в ширину – шесть. Работает исключительно на возобновляемой энергии и оборудовано двумя гидрогенераторами, двумя ветрогенераторами и тремя наборами солнечных панелей. У него также есть дизельный мотор. Но его используют для манёвров близ портов.

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