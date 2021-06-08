Сотни человек арестованы в Австралии и других странах в рамках глобальной операции против организованной преступности

Удар по организованной преступности нанесли власти США и Австралии. Они сообщают о том, что взломали приложение,..

Удар по организованной преступности нанесли власти США и Австралии. Они сообщают о том, что взломали приложение, используемое преступниками для отправки миллионов зашифрованных сообщений. Это привело к сотням арестов в 18 странах.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Сегодня правительство Австралии в рамках глобальной операции нанесло тяжёлый удар по организованной преступности не только в этой стране, но и по всему миру. Это переломный момент в истории австралийских правоохранительных органов».

Операцию назвали «Айронсайд». В ней приняли участие австралийская полиция и Федеральное бюро расследований США. Аресты производили в Австралии, странах Азии, Южной Америки и на Ближнем Востоке.

[Рис Киршоу, представитель федеральной полиции Австралии]:

«Это члены незаконных мотоциклетных банд, австралийской мафии, азиатских преступных синдикатов, а также серьёзных и организованных преступных групп».

Операцию австралийская полиция и ФБР начали в 2018-м. В итоге правоохранителям удалось взломать приложение для обмена мгновенными сообщениями ANOM, популярное среди преступных группировок.

[Рис Киршоу, представитель федеральной полиции Австралии]:

«Мы предъявили обвинения 224 предполагаемым преступникам. В общей сложности обвинений 525. Мы также закрыли шесть подпольных лабораторий, отреагировали на 21 угрозу убийством, в том числе спасли семью из пяти человек. Наконец, мы изъяли 104 единицы огнестрельного оружия и почти 45 миллионов долларов наличными».

Приговоры, которые вынесут суды, как предполагается, в общей сложности составят сотни лет, включая пожизненные заключения.

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