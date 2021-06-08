Почему Париж стал единственной столицей, где запрещают дроны

Кадры центра Парижа, снятые с дронов, могут стать лишь архивным видео. Полиция французской столицы систематически отклоняет..

Кадры центра Парижа, снятые с дронов, могут стать лишь архивным видео.

Полиция французской столицы систематически отклоняет запросы на полёты над центром города. Об этом говорят профессиональные компании-операторы дронов.

[Ксавье Дюпуи, профессиональный оператор дронов]:

«На самом деле, нам почти запретили работать. Это превышение полномочий с использованием своего положения. Некоторые люди терпят большие убытки. Это на самом деле на нас влияет, влияет на всех нас».

В Париже действует закон, который запрещает полёты дронов. Однако в последние годы операторам разрешали летать над столицей, если они подавали официальный запрос в полицию.

Такая ситуация продолжалась до января этого года. Потом, по словам представителей компаний, отношение властей изменилось. Теперь они задаются вопросом – почему.

По их мнению, это стало ответом на жалобу, поданную в мае в Конституционный совет Франции. В ней полицию обвиняли в том, что использование ею дронов – это вторжение в частную жизнь людей.

[Эммануэль Вир, генеральный секретарь Союза журналистов SNJ]:

«Они сами не могут использовать дроны для слежки за протестующими, чтобы не нарушать личные границы. Конституционный совет вынес именно такое решение. При этом префектура накладывает запрет на всех операторов дронов. Это абсолютный скандал».

Префектура Парижа пока не комментирует эту ситуацию. При этом операторы дронов говорят, что запрет лишает их средств к существованию, а также вредит репутации Парижа.

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