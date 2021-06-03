Рядом со Шри-Ланкой затонул сухогруз с химикатами, угрожая экологической катастрофой

У западного побережья Шри-Ланки затонул контейнеровоз X-Press Pearl с химикатами на борту, который горел почти две..

У западного побережья Шри-Ланки затонул контейнеровоз X-Press Pearl с химикатами на борту, который горел почти две недели. Пожар вспыхнул 20 мая, когда судно стояло на якоре примерно в 20 километрах от берега. Экипаж в составе 25 человек сразу эвакуировали.

Сухогруз зарегистрирован в Сингапуре. На его борту было почти полторы тысячи контейнеров с косметикой, пластмассой и 25-ю тоннами азотной кислоты, а также другими химикатами.

На борьбу с огнём бросили военно-морские силы Шри-Ланки. Быстро потушить пожар мешали сильный ветер и волны. В воду попали контейнеры с химикатами и тонны обгоревшего пластика. Военные попытались отбуксировать судно подальше от берега, но оно упёрлось задней частью в морское дно.

Создавшаяся ситуация угрожает обернуться крупной экологической катастрофой. Правительство временно запретило рыболовство на 80-километровом участке береговой линии острова. Сотни военных очищают побережье от мусора.

Теперь власти страны планируют подать в суд на владельца контейнеровоза.

[Рохитха Абейгуневардене, министр судоходства Шри-Ланки]:

«Подобные инциденты бывали и в других странах. И там власти предпринимали меры, чтобы получить компенсацию. Мы также надеемся получить компенсацию в соответствии с местным и международным правом и никогда не перестанем прилагать усилий для этого. Мы оценим размер ущерба и потребуем его возместить».

Сейчас из-за катастрофы 5600 шриланкийских рыболовецких судов не могут выходить в море, и дальнейшая судьба отрасли теперь под вопросом.

[Джошуа Энтони, президент общества рыболовства Шри-Ланки]:

«Это судно нанесло смертельный удар по нам. Мы не можем выходить в море, а значит, не можем зарабатывать на жизнь».

Судно X-Press Pearl 15 мая вышло из индийского порта Хазира и направлялось в Сингапур. Оно принадлежит крупной компании X-Press Feeder.



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