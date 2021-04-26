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Crew Dragon стал первой повторно использованной капсулой для доставки астронавтов на МКС

Crew Dragon стал первой повторно использованной капсулой для доставки астронавтов на МКС

Экипаж корабля Crew Dragon «Индевор» стал первой командой астронавтов, которых на МКС доставила повторно использованная капсула...

Дата загрузки: 2021-04-26

Экипаж корабля Crew Dragon «Индевор» стал первой командой астронавтов, которых на МКС доставила повторно использованная капсула. Четверо участников миссии SpaceX Crew-2 взошли на борт орбитальной станции 24 апреля.

В числе прибывших – астронавты НАСА Меган Макартур и Роберт Шейн Кимбро, а также – японский и французский астронавты Акихико Хосидэ и Тома Песке. Они останутся на борту станции до конца октября.

Сейчас на МКС находится одиннадцать человек. На следующей неделе четверо астронавтов вернутся на Землю.

Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon разработала частная компания SpaceX. Он предназначен для доставки астронавтов на МКС и возвращения их на Землю. На корабле могут разместиться семь человек. На орбиту его выводит ракета Falcon 9. Первый пилотируемый полёт с экипажем на борту прошёл в мае прошлого года.

Компания SpaceX и корпорация «Боинг» участвуют в многоэтапной программе НАСА по разработке частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС.
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