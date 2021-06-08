Суд Шри-Ланки не сможет вынести приговор по делу о пожаре на контейнеровозе

Суд Шри-Ланки сообщил правительству, что у него нет полномочий выносить приговор 15 подозреваемым по делу о..

[Сарат Джаяманна, адвокат ответчиков]:

«Суд не имеет полномочий, потому что уже предъявлены обвинения первому, второму и третьему подозреваемым. Чтобы обвинить их, нужно завершить расследование. Итак, мы подняли этот юридический вопрос».

Суд Шри-Ланки сообщил правительству, что у него нет полномочий выносить приговор 15 подозреваемым по делу о недавнем пожаре на контейнеровозе у берегов страны и последовавшей за этим экологической катастрофе. Он также сказал, что дело нужно передать в более высшую инстанцию.

В число подозреваемых входят капитан, главный инженер и его заместитель. Правительство Шри-Ланки обвиняет их в нанесении вреда окружающей среде.

Контейнеровоз X-Press Pearl загорелся недалеко от порта Коломбо 20 мая. Судно, зарегистрированное в Сингапуре, везло 1486 контейнеров, включая 25 тонн азотной кислоты и других химикатов и косметики. Пожар начался в тот момент, когда корабль стоял на якоре у западного побережья Шри-Ланки.

Пока спасатели пытались сдержать огонь, контейнеры, заполненные химикатами, загорались и падали в воду. Судно также пытались отбуксировать подальше от берега. Однако через несколько часов после начала пожара оно стало уходить под воду.

Правительство Шри-Ланки уже сообщило о масштабном ущербе для окружающей среды и гибели большого числа морских животных и растений. Также были загрязнены вода и пляжи. Рыбную ловлю запретили в радиусе 80 километров от берега.

Между тем, власти продолжают следить за полузатонувшим судном на предмет утечки топлива. В настоящее время контейнеровоз обследуют дайверы.

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