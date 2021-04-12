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В Сингапуре роботы-курьеры доставляют продукты из супермаркета

В Сингапуре роботы-курьеры доставляют продукты из супермаркета

В одном из жилых районов Сингапура появились роботы-курьеры. Их разработала сингапурская технологическая компания. «Умные» машины доставляют..

Дата загрузки: 2021-04-12

В одном из жилых районов Сингапура появились роботы-курьеры. Их разработала сингапурская технологическая компания. «Умные» машины доставляют продукты и другие товары из местного супермаркета. При этом клиенты могут заказать доставку на любое удобное им время. Отслеживать передвижение робота можно через приложение в смартфоне.

[житель Сингапура]:
«Это снимает нагрузку, потому что мне не нужно нести тяжести. Но это полезно не только для меня. Пожилые тоже могли бы пользоваться услугами робота, чтобы не носить сумки из магазина до дома. Думаю, это очень хорошая идея».

Робот-курьер оснащён датчиками и камерой. В нём есть два герметичных отсека. В каждый можно помещать груз весом до 20 килограммов.

[Лин Тин Мин, директор компании OTSAW Digital]:
«Во время пандемии для людей важна возможность бесконтактных покупок. Кроме того, в роботе есть ультрафиолетовые лампы, которые дезинфицируют грузовые отсеки после каждой доставки».

Роботы трудятся по 12 часов в день и обслуживают по пять клиентов за смену. Пока доставка проходит в тестовом режиме, и за машинами следят специалисты.
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