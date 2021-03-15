Японские монахи походили босиком по углям и помолились за здоровье людей
В Японии у подножия горы Такао проходит фестиваль Хиватари. Буддийские монахи из храма Якуо-ин молятся за..
Дата загрузки: 2021-03-15
[Косёу Камимура, монах]:
«С древних времён на горе Такао-сан молились об избавлении от эпидемий. Цель обряда всегда была такой».
Гости фестиваля также могут походить по углям или по менее горячему пеплу.
[гостья фестиваля]:
«Я хочу, чтобы пандемия коронавируса скорее закончилась».
В прошлом году праздник отменили из-за эпидемии. В этот раз его проводят с мерами предосторожности. На фестиваль пустили только тысячу гостей. Они должны соблюдать дистанцию и носить маски.
Гора Такао – популярнейшая достопримечательность Японии. Обычно здесь много туристов.
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