Японские монахи походили босиком по углям и помолились за здоровье людей

В Японии у подножия горы Такао проходит фестиваль Хиватари. Буддийские монахи из храма Якуо-ин молятся за..

[Косёу Камимура, монах]:

«С древних времён на горе Такао-сан молились об избавлении от эпидемий. Цель обряда всегда была такой».

В Японии у подножия горы Такао проходит фестиваль Хиватари. Буддийские монахи из храма Якуо-ин молятся за здоровье людей и ходят босиком по углям. Считается, что огонь очищает от всего плохого.

Гости фестиваля также могут походить по углям или по менее горячему пеплу.

[гостья фестиваля]:

«Я хочу, чтобы пандемия коронавируса скорее закончилась».

В прошлом году праздник отменили из-за эпидемии. В этот раз его проводят с мерами предосторожности. На фестиваль пустили только тысячу гостей. Они должны соблюдать дистанцию и носить маски.

Гора Такао – популярнейшая достопримечательность Японии. Обычно здесь много туристов.

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