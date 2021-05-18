Козы и альпака помогают британским школьникам восстанавливать психическое здоровье

Эти карликовые козы – новые питомицы специализированной школы в британском городе Пенарт. Помимо них здесь живут..

Эти карликовые козы – новые питомицы специализированной школы в британском городе Пенарт. Помимо них здесь живут альпака, утки и другие домашние птицы. Ухаживать за ними помогают дети.

[школьница]:

«Если выдался плохой день, можно прийти сюда, излить свои чувства, а потом успокоиться и провести время с животными». [школьница]:

«Они приносят пользу нашему психическому здоровью. Посмотрите, какие они хорошие».

В школе учатся дети с расстройствами аутистического спектра и психологическими травмами. Общение с животными не только успокаивает их, но и вдохновляет лучше учиться.

[школьник]:

«До появления этих питомцев мне совсем не хотелось ходить в школу. Иногда я прогуливал. Но теперь они меня мотивируют. Мне хочется приходить в школу и ухаживать за ними».

Преподаватели также отмечают большую пользу.

[Дэйв Джиллингем, учитель]:

«У наших учеников разное прошлое. И удивительно видеть, как они уходят от него. Они встречаются здесь, беседуют, делятся своими проблемами и рассказывают о своей жизни. И думаю, это очень важно».

Школьники участвуют в постройке загонов для питомцев, сами покупают им еду и сами кормят.

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