В Австралии сохраняют воспоминания пожилых людей для будущих поколений
Пожилая австралийка Хелен Мерритт встречает у себя дома в Канберре необычную гостью. Трейси – волонтёр. Она..
Дата загрузки: 2021-06-18
Пожилая австралийка Хелен Мерритт встречает у себя дома в Канберре необычную гостью. Трейси – волонтёр. Она участвует в проекте, который призван помочь пожилым людям с тяжёлыми болезнями сохранить воспоминания о своей жизни.
[Хелен Мерритт, жительница Канберры]:
«Рассказать историю своей жизни волонтёру, который её записывает, – драгоценная возможность для больного человека, поскольку этот рассказ сохранится для семьи».
Хелен прожила жизнь, полную приключений и любви. Она вспоминает школу, юные годы и замужество.
[Хелен Мерритт, жительница Канберры]:
«У родных навсегда останутся мои воспоминания. Думаю, самое замечательное в этом то, что я оставляю детям настоящую частичку меня. Моя жизнь было довольно приятной, поэтому мне нравится рассказывать о ней».
Один час аудиозаписи означает долгие часы работы для волонтёра. Рассказ нужно перенести на бумагу, а потом отредактировать. Но Трейси не жалеет сил.
[Трейси, волонтёр]:
«Наблюдая, как Хелен заново переживает эти события, можно понять, что она вспоминает то, о чём не думала целую вечность».
Программу запустила организация «Паллиативная помощь Австралийской столичной территории».
[Трейси Гиллард, директор организации «Паллиативная помощь АСТ»]:
«Человек, рассказывая свою историю, может заметить, что прожил впечатляющую жизнь. И это очень важно для того, кто приближается к концу своих дней. Это помогает осознать, как много пережито. И у этого тоже есть лечебный эффект».
Записанные и отредактированные рассказы пациентов затем печатают. Ну а Хелен говорит, что участие в программе стало для неё самым лучшим лекарством.
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