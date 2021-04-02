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Пасхальная сказка у дома: берлинец украсил газон яйцами и забавными фигурками

Пасхальная сказка у дома: берлинец украсил газон яйцами и забавными фигурками

На пасхальную сказку стал похож этот газон у одного из берлинских домов. Сотни ярких, цветных яиц..

Дата загрузки: 2021-04-02

На пасхальную сказку стал похож этот газон у одного из берлинских домов. Сотни ярких, цветных яиц украсили деревья, а в траве пристроились забавные фигурки животных и птиц.

Создал эту праздничную инсталляцию один из местных жителей Дариуш.

[Дариуш Динарванди, житель Берлина]:
«Из-за пандемии времена стали трудными, поэтому мы хотим немного порадовать хороших людей и дать им повод почувствовать себя счастливыми».

Соседи согласны.

[житель Берлина]:
«Это изюминка, особенно детям нравится. На пасхальные праздники никуда не уехать, так что это хорошая перемена. Нужно создавать собственные яркие события».

Дариуш украшает газон у дома уже пятую весну подряд. В этом году он решил сделать особенно большую инсталляцию, поэтому потребовалась помощь. Вместе с мужчиной развешивали пасхальные яйца и расставляли фигурки 25 соседей. На работу у них ушло семь часов.
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