В Таиланде отмечают День слона с надеждой на скорое возвращение туристов
Экзотические фрукты, спелые арбузы и сладкая кукуруза. В тайском городе Аюттхая слонов пригласили на праздничный банкет...
Дата загрузки: 2021-03-15
Угощение для животных подготовили в честь Дня слона. Обычно фестиваль привлекает множество туристов. Но с апреля прошлого года границы Таиланда закрыты.
[Иттипан Кхарвламай, глава центра содержания слонов]:
«Мы надеемся, что правительство (в ближайшее время) откроет страну для иностранных туристов. Они принесут нам доход, и мы сможем покупать еду для слонов и платить их смотрителям».
Слоны давно стали частью культуры Таиланда и считаются символом страны. Серых гигантов использовали как транспортное средство и как рабочую силу на лесозаготовках. Они также помогали устрашать противников во время войн.
Сейчас в Таиланде живут 3800 приручённых слонов.
Короткая ссылка на эту страницу: