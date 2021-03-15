В Таиланде отмечают День слона с надеждой на скорое возвращение туристов

Экзотические фрукты, спелые арбузы и сладкая кукуруза. В тайском городе Аюттхая слонов пригласили на праздничный банкет...

Экзотические фрукты, спелые арбузы и сладкая кукуруза. В тайском городе Аюттхая слонов пригласили на праздничный банкет. По этому случаю толстопятых принарядили в яркие накидки.

Угощение для животных подготовили в честь Дня слона. Обычно фестиваль привлекает множество туристов. Но с апреля прошлого года границы Таиланда закрыты.

[Иттипан Кхарвламай, глава центра содержания слонов]:

«Мы надеемся, что правительство (в ближайшее время) откроет страну для иностранных туристов. Они принесут нам доход, и мы сможем покупать еду для слонов и платить их смотрителям».

Слоны давно стали частью культуры Таиланда и считаются символом страны. Серых гигантов использовали как транспортное средство и как рабочую силу на лесозаготовках. Они также помогали устрашать противников во время войн.

Сейчас в Таиланде живут 3800 приручённых слонов.

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