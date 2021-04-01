Создатель статуи Трампа в позе лотоса надеется, что экс-президент начнёт медитировать

Китайский дизайнер Хун Цзиньши из провинции Фуцзянь даже не надеялся, что его последнее творение станет настолько..

Китайский дизайнер Хун Цзиньши из провинции Фуцзянь даже не надеялся, что его последнее творение станет настолько популярным.

43-летний мужчина создаёт мебель. Статую медитирующего 45-го президента США сделал просто ради удовольствия. Но потом получил многочисленные запросы на такие фигурки от людей со всего Китая и из других стран. Решил начать массовое производство.

Этот образ дизайнер придумал ещё осенью прошлого года.

[Хун Цзиньши, дизайнер]:

«Тогда Трамп всё ещё вёл избирательную кампанию и испытывал большое напряжение. Согласно нашей традиции, пожилой успешный человек, который был президентом США, должен начать наслаждаться своим возрастом и стать более расслабленным. Но он всё ещё был очень напряжён. Я хотел создать его контрастный образ».

В течение семи месяцев Цзиньши сотрудничал со своим другом-скульптором. Произведение они завершили лишь недавно. По словам Цзиньши, для Дональда Трампа настало самое лучшее время для отдыха и расслабления.

[Хун Цзиньши, дизайнер]:

«В своей нынешней ситуации, если честно, он вполне может себе позволить помедитировать, посидеть в медитации или, как говорят буддисты, в самосозерцании. Сейчас для этого самое лучшее время».

Скульптор говорит, что ему было бы интересно посмотреть на реакцию Дональда Трампа на его произведение.

[Хун Цзиньши, дизайнер]:

«Трамп уже ушёл, но, мне кажется, что он всё ещё не может это оставить в душе. Надеюсь, он увидит эту скульптуру, и ему станет спокойнее. Он посмеётся над ней, и это его немного взбодрит».

Дизайнер продал уже около 200 статуй. Выпускает их в двух размерах. На каждую уходит около 10 дней работы. 16-сантиметровая модель стоит 150 долларов. Статуя высотой 46 сантиметров обойдётся более чем в 3000 долларов.

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