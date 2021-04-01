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Создатель статуи Трампа в позе лотоса надеется, что экс-президент начнёт медитировать

Создатель статуи Трампа в позе лотоса надеется, что экс-президент начнёт медитировать

Китайский дизайнер Хун Цзиньши из провинции Фуцзянь даже не надеялся, что его последнее творение станет настолько..

Дата загрузки: 2021-04-01

Китайский дизайнер Хун Цзиньши из провинции Фуцзянь даже не надеялся, что его последнее творение станет настолько популярным.

43-летний мужчина создаёт мебель. Статую медитирующего 45-го президента США сделал просто ради удовольствия. Но потом получил многочисленные запросы на такие фигурки от людей со всего Китая и из других стран. Решил начать массовое производство.

Этот образ дизайнер придумал ещё осенью прошлого года.

[Хун Цзиньши, дизайнер]:
«Тогда Трамп всё ещё вёл избирательную кампанию и испытывал большое напряжение. Согласно нашей традиции, пожилой успешный человек, который был президентом США, должен начать наслаждаться своим возрастом и стать более расслабленным. Но он всё ещё был очень напряжён. Я хотел создать его контрастный образ».

В течение семи месяцев Цзиньши сотрудничал со своим другом-скульптором. Произведение они завершили лишь недавно. По словам Цзиньши, для Дональда Трампа настало самое лучшее время для отдыха и расслабления.

[Хун Цзиньши, дизайнер]:
«В своей нынешней ситуации, если честно, он вполне может себе позволить помедитировать, посидеть в медитации или, как говорят буддисты, в самосозерцании. Сейчас для этого самое лучшее время».

Скульптор говорит, что ему было бы интересно посмотреть на реакцию Дональда Трампа на его произведение.

[Хун Цзиньши, дизайнер]:
«Трамп уже ушёл, но, мне кажется, что он всё ещё не может это оставить в душе. Надеюсь, он увидит эту скульптуру, и ему станет спокойнее. Он посмеётся над ней, и это его немного взбодрит».

Дизайнер продал уже около 200 статуй. Выпускает их в двух размерах. На каждую уходит около 10 дней работы. 16-сантиметровая модель стоит 150 долларов. Статуя высотой 46 сантиметров обойдётся более чем в 3000 долларов.
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