Социалистические власти Боливии арестовали бывшего и. о. президента Жанин Аньес

Арест бывшего и. о. президента Боливия В Боливии арестовали бывшего временного президента Жанин Аньес. По словам..

Арест бывшего и. о. президентаБоливия

В Боливии арестовали бывшего временного президента Жанин Аньес. По словам министра внутренних дел, её обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре с целью государственного переворота.

Политика задержали в Тринидаде и перевезли на военном самолёте в Ла-Пас. Вскоре прошло судебное заседание, на котором было решено отправить Аньес в предварительное заключение на четыре месяца.

На заседании бывший временный президент назвала арест незаконным. Она также считает расследование политическим преследованием со стороны социалистического правительства, которое пришло к власти осенью прошлого года.

[Рафаэль Киспе, оппозиционный политик]:«Согласно конституции, (аресту) бывшего президента должно предшествовать судебное разбирательство. Я спрашиваю прокуратуру, предъявляла ли она обвинения? Ничего такого не было, поскольку (в правительстве) знают, что не наберут две трети голосов в парламенте и суд не состоится. Поэтому они ищут лазейки и решаются на незаконные задержания». [сторонница оппозиции]:«Я юрист и думаю, что сначала её должны были вызвать в суд; однако её просто арестовали. Она не была инициатором каких-либо действий, поскольку переворота не было, а был обман на выборах. Аньес стала временным президентом в порядке конституционной правопреемственности».

В рамках расследования также выданы ордера на арест ещё девяти чиновников из правительства Аньес. Экс-министров юстиции и энергетики уже задержали. Суд также решил оставить их под стражей на четыре месяца.

Жанин Аньес пришла к власти вскоре после отставки Эво Моралеса и остального высшего руководства Боливии. Моралес ушёл с поста президента после выборов в октябре 2019 года, которые прошли с нарушениями и вызвали массовые протесты.

18 октября прошлого года в Боливии провели новые президентские выборы. На них победил сторонник Моралеса и член партии «Движение к социализму» Луис Арсе.

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