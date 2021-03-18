Заблокируют ли Twitter: москвичи относятся скептически

Роскомнадзор обещает в течение месяца заблокировать на территории страны социальную сеть Twitter, если та не удалит..

Роскомнадзор обещает в течение месяца заблокировать на территории страны социальную сеть Twitter, если та не удалит запрещённый контент. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на федеральное ведомство.

Ещё 1 марта служба опубликовала заявление, согласно которому на страницах соцсети остаются почти три тысячи материалов с информацией, связанной с наркотиками, самоубийствами и порнографическими изображениями несовершеннолетних.

В общей сложности Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении запрещённой информации.

А уже 10 марта ведомство начало замедлять работу Twitter в России. Ограничения затронули фото- и видеоконтент. Передача текстовых сообщений происходит с обычной скоростью.

Twitter отрицает, что его платформу используют для продвижения незаконной деятельности. Между тем, прохожие на улицах Москвы считают, что полностью соцсеть заблокировать не смогут. По их словам, пользователи найдут способы обойти любые ограничения, как это делали с мессенджером Telegram.

[Сергей, житель Москвы]:

«Ну, мне кажется, этого, во-первых, не смогут сделать, потому что всё равно найдут возможность люди общаться там и переписываться, даже через, так скажем, vpn-овые связи. Поэтому они не смогут это сделать, по моему мнению». [Артём, житель Москвы]:

«Бесполезно баловаться государству с интернетом. И этим всё как бы сказано». [Елена, жительница Москвы]:

«Я активный пользователь твиттера и у меня есть аккаунт, в который я практически ежедневно пишу, разумеется, я каждый день читаю ленту. Но я не очень технически возможно понимаю этот принцип заблокировать твиттер полностью. Я думаю, как минимум будет возможность выходить со специальных сервисов типа VPN».

Ранее власти России также потребовали от российских и иностранных соцсетей удалить посты с призывами к несовершеннолетним выходить на антиправительственные акции протеста.

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