Гонконгский активист Джошуа Вонг признал себя виновным по очередным обвинениям

Гонконгский продемократический активист Джошуа Вонг и ещё трое его соратников в пятницу признали себя виновными в..

Гонконгский продемократический активист Джошуа Вонг и ещё трое его соратников в пятницу признали себя виновными в незаконном собрании 4 июня прошлого года. Массовое зажжение свечей в регионе проводили в память о кровавом событии в истории Китая в 1989 году. Тогда на площади Тяньаньмэнь в Пекине власти направили на студентов танки.

В 2020 году мероприятия в годовщину бойни на Тяньаньмэнь в Гонконге запретили, мотивируя это ограничениями на массовые собрания из-за коронавируса. Тем не менее десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы зажечь свечи. В основном все мероприятия прошли мирно, за исключением небольшой стычки со спецназом в одном из районов города.

Вонг уже находится в тюрьме после того, как был признан виновным в организации несанкционированного собрания во время массовых демократических протестов в 2019 году.

В материковом Китае мероприятия в память о событиях на Тяньаньмэнь 4 июня запрещены, а эта тема в целом является табу. Её подвергают цензуре в интернете. Кроме того, коммунистические власти до сих пор не раскрыли точное число погибших. По самым смелым оценкам, оно может достигать 10 тысяч человек.

В Гонконге же, который формально считается самоуправляемым и где сохранились определённые демократические свободы, мероприятия в память о 4 июня проходили ежегодно. 2020-й стал первым годом, когда акции запретили. В этом году ситуация может повториться.

Стоит отметить, что положение с правами человека в Гонконге продолжает ухудшаться. Недавно Пекин напрямую принял здесь закон о нацбезопасности. Официально он призван противостоять терроризму, сепаратизму и мятежам. Однако фактически мишенями нового закона стали продемократические активисты, адвокаты и правозащитники. При этом максимальный срок наказания в рамках документа – пожизненное заключение.

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