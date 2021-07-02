Опера на высокотехнологичном фоне: амфитеатр в Вероне украсили 3D-декорации
Спешная подготовка реквизита, репетиция в последние минуты и торопливый выход на сцену. В длинных коридорах амфитеатра..
Дата загрузки: 2021-07-02
В этом году оперному фестивалю добавляют зрелищности 3D-декорации. Они пришли на смену монументальному и неподвижному реквизиту, и отчасти причиной этому стала необходимость соблюдения социальной дистанции между работниками сцены.
[Чечилия Гасдия, оформитель сцены]:
«У нас родилось много идей, мы работали днём и ночью. Мы решили вместо больших декораций использовать технологию, которая передаёт красивые изображения. Получился небольшой лёгкий реквизит».
Фестиваль открывается операми «Сельская честь» композитора Пьетро Масканьи и «Паяцы» Руджеро Леонкавалло.
3D-декорации разработала итальянская дизайнерская компания в сотрудничестве с музеями Ватикана, Уффици и Египетским музеем в Турине.
[Андреа Бокка, дизайнер компании D-wok]:
«Традиционный реквизит неподвижен, а виртуальный позволяет создавать динамичный фон. Он оживляет постановку и обогащает её. Но мы не создаём фильмы, не отвлекаем внимания от основных элементов, таких как игра оркестра, выступление певца и сама опера».
Артистам новое оформление пришлось по душе.
[Юсиф Эйвазоф, тенор]:
«Это очень удобно, поскольку экран стал своего рода стеной, которая создаёт лучшую акустику. А в амфитеатре это очень важно, поскольку мы поём на открытом воздухе».
Из-за сохраняющихся карантинных мер Арена-ди-Верона принимает за один раз не более 6000 зрителей вместо 13 с половиной тысяч. Музыканты соблюдают социальную дистанцию, а не поющие артисты надевают маски.
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