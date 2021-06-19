Эксперты ООН крайне встревожены заявлениями о насильственном извлечении органов в Китае

Около десяти экспертов по правам человека, связанных с Организацией Объединенных Наций, обеспокоены ситуацией с насильственным извлечением органов в Китае, которое направлено против религиозных и этнических меньшинств. В том числе это специальные докладчики Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) и члены рабочей группы по произвольным задержаниям.

Согласно их коллективному заявлению, они «чрезвычайно встревожены сообщениями о предполагаемом извлечении органов у представителей меньшинств, включая практикующих Фалуньгун, уйгуров, тибетцев, мусульман и христиан, находящихся в тюрьмах».

«Принудительное извлечение органов в Китае, по всей видимости, направлено против представителей конкретных этнических или религиозных меньшинств, содержащихся под стражей», – говорится в заявлении. «Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминационном обращении с заключёнными или задержанными по признаку их этнической принадлежности, религии или убеждений».

Эксперты, не связанные с каким-либо правительством или организацией и работающие в системе ООН по правам человека в качестве независимых специалистов, сформулировали своё мнение на основе данных, собранных УВКПЧ ООН. Согласно ним, у определённой категории задержанных в Китае без их согласия берут анализы крови и исследуют их органы. При этом результаты ультразвуковых и рентгеновских исследований были зарегистрированы в базе данных источников живых органов, которую используют для сопоставления органов потенциальных получателей.

«Чаще всего у заключённых извлекают сердце, почки, печень, роговицу глаза и реже – печень. В этой медицинской форме торговли людьми, вероятно, участвуют специалисты сектора здравоохранения, в том числе хирурги, анестезиологи и другие медицинские специалисты», – заявили эксперты.

В заявлении также говорится, что «несмотря на постепенное развитие системы добровольного донорства органов, из Китая продолжает поступать информация о серьёзных нарушениях прав человека при продаже органов для трансплантации».

УВКПЧ ООН призвало китайский режим «незамедлительно отреагировать на обвинения в извлечении органов и разрешить независимый мониторинг со стороны международных правозащитных механизмов».

В число экспертов входили специальные докладчики по вопросам торговли людьми, меньшинств, свободы религии и убеждений, а также по пыткам и другим жестоким методам. Они входят в состав крупнейшего органа независимых экспертов в департаменте ООН по правам человека.

Утверждения о том, что лица, действующие от имени китайского режима, вырезают жизненно важные органы у заключённых, убивая их в процессе операций, впервые прозвучали в 2006 году.

С тех пор в многочисленных отчётах были представлены доказательства таких преступлений. Так, в марте 2020 года Трибунал по Китаю в Лондоне пришёл к выводу, что насильственное извлечение органов в Китае в широких масштабах осуществляют уже много лет. При этом основным источником органов являются приверженцы мирной духовной практики Фалуньгун, а также уйгуры, тибетские буддисты и прихожане домашних христианских церквей.