Отпор саранче: в Кении корма и удобрения делают из насекомых

Кенийские фермеры дают отпор пустынной саранче. Прожорливых вредителей собирают и продают местной компании, которая решила превратить природное бедствие в прибыльный бизнес. Она делает из насекомых корм для животных и органические удобрения.

Саранчу собирают по ночам. Примерно к восьми часам вечера вредители засыпают, становятся вялыми и не могут двигаться.

[Альберт Лемасулани, сотрудник компании Bug Picture]:

«Насекомых можно собирать руками или стряхивать с кустов на ткань. Днём саранчу не собрать, потому что она летает».

Саранчу собирают на полях площадью пять гектаров и меньше в населённых районах, где опрыскивать землю с воздуха нельзя. За килограмм насекомых фермерам платят около 50 центов США.

[Альберт Лемасулани, сотрудник компании Bug Picture]:

«Саранчу добавляют в корма для рыбы, птиц, коров и свиней. Эти насекомые на 70% состоят из белка. Они заменяют самую дорогую, самую большую часть в составе корма для животных – белок».

Собранных вредителей сначала давят, потом сушат.

[Абди Ачегеи, сотрудник организации Sapcone]:

«После сушки их отправляют на помол, то есть измельчают в порошок. Потом продукцию упаковывают. Порошок из саранчи добавляют в корма для животных и органические удобрения для растений».

Нашествие этих вредителей на Восточную Африки началось в конце 2019 года. Оно стало крупнейшим за последние 70 лет.

[Джозеф Меджиа, фермер]:

«Насекомые уничтожают весь урожай на полях. Иногда невозможно понять, где посевы, а где саранча – так её много».

Проект по сбору саранчи запустили рядом с городом Исиоло и округами Самбуру и Лайкипия.

За две с половиной недели фермеры собрали одну тонну 300 килограммов вредителей.

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