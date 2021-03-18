Отпор саранче: в Кении корма и удобрения делают из насекомых
Кенийские фермеры дают отпор пустынной саранче. Прожорливых вредителей собирают и продают местной компании, которая решила превратить..
Дата загрузки: 2021-03-18
Кенийские фермеры дают отпор пустынной саранче. Прожорливых вредителей собирают и продают местной компании, которая решила превратить природное бедствие в прибыльный бизнес. Она делает из насекомых корм для животных и органические удобрения.
Саранчу собирают по ночам. Примерно к восьми часам вечера вредители засыпают, становятся вялыми и не могут двигаться.
[Альберт Лемасулани, сотрудник компании Bug Picture]:
«Насекомых можно собирать руками или стряхивать с кустов на ткань. Днём саранчу не собрать, потому что она летает».
Саранчу собирают на полях площадью пять гектаров и меньше в населённых районах, где опрыскивать землю с воздуха нельзя. За килограмм насекомых фермерам платят около 50 центов США.
[Альберт Лемасулани, сотрудник компании Bug Picture]:
«Саранчу добавляют в корма для рыбы, птиц, коров и свиней. Эти насекомые на 70% состоят из белка. Они заменяют самую дорогую, самую большую часть в составе корма для животных – белок».
Собранных вредителей сначала давят, потом сушат.
[Абди Ачегеи, сотрудник организации Sapcone]:
«После сушки их отправляют на помол, то есть измельчают в порошок. Потом продукцию упаковывают. Порошок из саранчи добавляют в корма для животных и органические удобрения для растений».
Нашествие этих вредителей на Восточную Африки началось в конце 2019 года. Оно стало крупнейшим за последние 70 лет.
[Джозеф Меджиа, фермер]:
«Насекомые уничтожают весь урожай на полях. Иногда невозможно понять, где посевы, а где саранча – так её много».
Проект по сбору саранчи запустили рядом с городом Исиоло и округами Самбуру и Лайкипия.
За две с половиной недели фермеры собрали одну тонну 300 килограммов вредителей.
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