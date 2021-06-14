Кубинские мастера создают макеты авто и поездов из любых доступных материалов

Кубинец Мигель Жорда наблюдает за движением миниатюрного поезда. В его доме в Гаване он погружается в..

Кубинец Мигель Жорда наблюдает за движением миниатюрного поезда. В его доме в Гаване он погружается в атмосферу американского городка 50-х годов прошлого столетия.

Эти паровозики ему достались от деда. Он их приобрёл ещё тогда, когда в Гаване их можно было купить, и когда отношения между Кубой и США были нормальными. После революции 1959 года они на острове стали эксклюзивом.

На макете площадью три на три метра есть церковь, дома, водонапорная башня, зелёная площадь и грузовой кран. Некоторые вещи оригинальные. Некоторые создал сам Мигель. Он говорит, что любовь к поездам ему привил дедушка, который работал на железной дороге.

[Мигель Жорда, создатель игрушек]:«Дедушка заразил меня этим увлечением, когда я ещё был маленьким. Он позволял мне изучать паровые двигатели».

А графический дизайнер Аурелио Табарес рассматривает нехватку моделей автомобилей как прекрасную возможность для бизнеса. 27-летний мастер создаёт модели автомобилей длиной до метра для продажи коллекционерам или компаниям для офисов и презентаций.

Аурелио говорит, что материалы найти трудно. Например, пластиковые листы он превращает в металлические корпуса автомобилей с помощью краски.

[Аурелио Табарес Паес, создатель игрушек]:«Скудный доступ к материалам помог мне косвенно научиться использовать вещи, не предназначенные для этого. Я даю им новую жизнь и создаю нечто максимально приближённое к реальности».

Он также переделывает любую старую электронику.

[Аурелио Табарес Паес, создатель игрушек]:«С самого начала я хотел, чтобы двигатель издавал шум. Даже если машина не двигалась, казалось бы, что это оригинальный двигатель, и я начал искать вещи, которые служили бы мне простыми подшипниками, деталями».

Такие модели стоят по кубинским меркам недёшево. Так, за его самый недавний грузовой автомобиль Аурелио заплатили 450 долларов.

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