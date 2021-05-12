Израиль и сектор Газа пережили ещё одну ночь обстрелов и стычек

Израиль и сектор Газа продолжают обмениваться воздушными ударами. Этот 13-этажный жилой дом в Газе рухнул, как..

Израиль и сектор Газа продолжают обмениваться воздушными ударами. Этот 13-этажный жилой дом в Газе рухнул, как сообщается, в результате обстрела. Людей в нём не было, поскольку израильская армия предупредила об атаке заранее, чтобы люди смогли эвакуироваться. По её словам, она нацеливается только на объекты группировки ХАМАС, которая контролирует регион, включая пусковые установки.

Именно из них в сторону Тель-Авива летели сотни ракет. Израильтяне вынуждены укрываться в бомбоубежищах. Одновременно система «Железный купол» сбивает снаряды в воздухе. Их насчитали не менее 480.

Однако некоторые всё же упали в жилых кварталах, и жертв избежать не удалось. Погибло не менее трёх человек.

Палестинская сторона говорит о 28 жертвах на своей территории, но подтвердить подлинность этой информации невозможно. При этом израильские военные говорят, что многие из ракет, выпущенных в Газе, не долетели до Израиля и упали на палестинские поселения.

Это худшие за последние годы боевые действия между сторонами. Последний серьёзный военный конфликт был в 2014 году.

Биньямин Нетаньяху говорит, что армия уже направила 80 самолётов для бомбардировки Газы, а также пехоту и бронетехнику для подкрепления танковых дивизий, которые уже собрали у границы.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Граждане Израиля, мы находимся в разгаре масштабной кампании – операции «Страж стен». Вчера и сегодня военные атаковали сотни террористических объектов ХАМАС и Исламского джихада в секторе Газа».

Между тем, вспыхнуло насилие в смешанных еврейско-арабских городах Израиля. В ночь на среду полиция арестовала десятки людей в центре и на севере Израиля.

В городе Лод недалеко от Тель-Авива объявили чрезвычайное положение. Там арабы подожгли синагогу, а евреи забросали камнями автомобиль арабского жителя.

Госдепартамент США заявил, что Израиль имеет законное право защищать себя. При этом он призвал обе стороны остановить насилие.

Боевые действия между Израилем и вооруженными группировками Газы были вызваны столкновениями между палестинцами и израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Обстановка в Иерусалиме – священном для евреев, мусульман и христиан городе – в последние недели была напряжённой. Беспорядки устраивало арабское население, которое было недовольно решением суда о выселении нескольких палестинских семей.

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