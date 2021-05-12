Израиль и сектор Газа пережили ещё одну ночь обстрелов и стычек
Израиль и сектор Газа продолжают обмениваться воздушными ударами. Этот 13-этажный жилой дом в Газе рухнул, как..
Дата загрузки: 2021-05-12
Именно из них в сторону Тель-Авива летели сотни ракет. Израильтяне вынуждены укрываться в бомбоубежищах. Одновременно система «Железный купол» сбивает снаряды в воздухе. Их насчитали не менее 480.
Однако некоторые всё же упали в жилых кварталах, и жертв избежать не удалось. Погибло не менее трёх человек.
Палестинская сторона говорит о 28 жертвах на своей территории, но подтвердить подлинность этой информации невозможно. При этом израильские военные говорят, что многие из ракет, выпущенных в Газе, не долетели до Израиля и упали на палестинские поселения.
Это худшие за последние годы боевые действия между сторонами. Последний серьёзный военный конфликт был в 2014 году.
Биньямин Нетаньяху говорит, что армия уже направила 80 самолётов для бомбардировки Газы, а также пехоту и бронетехнику для подкрепления танковых дивизий, которые уже собрали у границы.
[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:
«Граждане Израиля, мы находимся в разгаре масштабной кампании – операции «Страж стен». Вчера и сегодня военные атаковали сотни террористических объектов ХАМАС и Исламского джихада в секторе Газа».
Между тем, вспыхнуло насилие в смешанных еврейско-арабских городах Израиля. В ночь на среду полиция арестовала десятки людей в центре и на севере Израиля.
В городе Лод недалеко от Тель-Авива объявили чрезвычайное положение. Там арабы подожгли синагогу, а евреи забросали камнями автомобиль арабского жителя.
Госдепартамент США заявил, что Израиль имеет законное право защищать себя. При этом он призвал обе стороны остановить насилие.
Боевые действия между Израилем и вооруженными группировками Газы были вызваны столкновениями между палестинцами и израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Обстановка в Иерусалиме – священном для евреев, мусульман и христиан городе – в последние недели была напряжённой. Беспорядки устраивало арабское население, которое было недовольно решением суда о выселении нескольких палестинских семей.
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