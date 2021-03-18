Египет готовится к предварительному запуску новой столицы страны

Вдали от густонаселённого и загруженного Каира в египетской пустыне обретает форму новая столица страны. Как ожидается,..

Вдали от густонаселённого и загруженного Каира в египетской пустыне обретает форму новая столица страны. Как ожидается, уже этим летом здесь начнут работать первые госслужащие. А официальное открытие города запланировано на конец 2021-го.

Строительство квартала с министерскими зданиями почти завершено. Архитектура отдалённо напоминает храмы фараонов. Через деловой район будет пролегать монорельсовая железная дорога. Там завершают строительство главного небоскрёба высотой 385 метров.

Кроме того, в городе будет парк площадью около 10 квадратных километров с прилегающей гигантской мечетью.

Пока это место называют просто Новой административной столицей. Город спроектировали как модель высокотехнологичного будущего Египта. Здесь планируют возвести университеты, развлекательные заведения и дипломатический квартал.

Контроль над инфраструктурой и безопасностью будут вести в электронном виде. Также на крышах домов установят солнечные панели.

[Халед эль-Хуссейни, представитель проекта новой столицы]:

«Мы хотим устроить жизнь граждан. Мы хотим, чтобы в новой столице все обходились без наличных денег. Мы пытаемся решить все проблемы, которые возникали в прошлом».

Проект президента страны Абделя Фаттаха аль-Сиси продвигается с перебоями. Так, Объединённые Арабские Эмираты обещали выделить финансирование в 2015 году, однако потом передумали.

На первый этап строительства армия и правительство Египта выделили около 25 миллиардов долларов. Удалось получить и некоторые иностранные займы. Так, деловой квартал частично возводят за счёт китайских денег.

Впрочем, неясно, насколько быстро центр тяжести сместится из Каира в новую столицу в 45 километрах от Нила. Пока по обе стороны шоссе, ведущего в новый город, тысячи жилых домов пустуют.

Деловой квартал города планируют достроить в 2023 году. Там продажи пока не начались.

Многие согласны с заявлениями Сиси о том, что новая столица поможет разгрузить переполненный Каир. Однако есть и опасения, что не все смогут себе позволить переехать в новый высокотехнологичный город.

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