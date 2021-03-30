Северная Корея, возможно, снова провела испытания баллистических ракет

Северная Корея недавно запустила по меньшей мере два снаряда. Как предполагается, это могут баллистические ракеты. Об..

Северная Корея недавно запустила по меньшей мере два снаряда. Как предполагается, это могут баллистические ракеты. Об этом сообщили ведомства в Южной Корее, Японии и Соединённых Штатах.

Так, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что по крайней мере два «неопознанных снаряда» были выпущены в море из провинции Хамгён на восточном побережье.

Это первое испытание, которое КНДР провела с тех пор, как Белый дом заняла администрация Джо Байдена.

Запуск баллистических ракет Северной Кореей запрещён согласно резолюциям Совета Безопасности ООН. Если испытания подтвердятся, это станет новой преградой для усилий Байдена по налаживанию диалога с Пхеньяном. Пока взаимодействие, которое вёл с КНДР Дональд Трамп, приостановилось.

По данным разведывательных служб США и Южной Кореи, в минувшие выходные Северная Корея также выпустила две крылатые ракеты малой дальности. Однако Байден назвал эти испытания «обычным делом», а официальные лица в Вашингтоне заявляют, что они по-прежнему открыты для диалога с Пхеньяном.

При этом в Белом доме говорят, что Байден не планирует вести переговоры с Ким Чен Ыном лицом к лицу, и что «у него другие планы на этот счёт». Какие именно, пока не уточняется.

Напомним, Дональд Трамп провёл несколько переговоров с Ким Чен Ыном. Он стал первым американским президентом, который зашёл на территорию КНДР в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Он также организовал первый в истории саммит между Северной Кореей и США.

Дональд Трамп резко критиковал Пхеньян за запуски ракет и любые нарушения. При этом он тепло отзывался от Ким Чен Ыне и говорил, что при нём у КНДР есть потенциал.

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