Пятиклассница Белла Берреллес из Гейтерсберга, узнав, что мама лишилась работы, решила помочь своей семье. Девочка стала предпринимателем в 11 лет.

Мама, которая работала в фармацевтической промышленности, помогла дочери в создании и тестировании рецепта скраба для тела. Его назвали Bella Sweet Scrubs. «Я делаю скраб, используя сахар и другие органические и натуральные ингредиенты», – пояснила Белла.

Девочка продаёт скраб через веб-сайт Etsy по 7-14 долларов в зависимости от объёма или доставляет сама за дополнительную плату. Кроме того, она открыла аккаунт в Twitter и делится тем, как организовала свой бизнес. Белла говорит, что за несколько недель приняла боле 900 заказов.