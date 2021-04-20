Греция отменила карантин для туристов из ЕС, США и некоторых других стран

В Греции 14 мая официально откроется туристический сезон. Также власти планируют снять большинство карантинных ограничений. А с этой недели для путешественников из стран ЕС, Великобритании, Сербии, Израиля, США и Объединённых Арабских Эмиратов отменили семидневный карантин.

Послабление действует для тех, кто вакцинировался или перед поездкой сделал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.

Греческие работники сферы туризма готовятся принимать гостей. На Родосе приводят в порядок здания отелей и прилегающую территорию.

[Георгис Целиос, управляющий отелем]:

«Это обычная подготовка. Мы наводим порядок, чтобы открыть отель, как только правительство даст зелёный свет. Мы начали готовиться ещё несколько месяцев назад».

В прошлом году в Греции побывало менее семи с половиной миллионов туристов, тогда как годом ранее здесь отдыхало более 31 миллиона человек. На Родос в 2019 году приехали два миллиона 200 тысяч туристов, в прошлый сезон гостей было в три с половиной раза меньше. Из 650 отелей работало меньше половины.

[Йоргос Хадзимаркос, губернатор Южных Эгейских островов]:

«Сейчас у нас намного больше инструментов и больше знаний. У нас появились вакцины, есть экспресс-тесты и тесты для самостоятельного применения, есть карантинные отели. Я уверен, что мы создадим условия с более высоким стандартом, чем в прошлом году».

На Родосе в мае планируют открыть не более трети отелей. Бронирование номеров пока идёт медленно.

[Манолис Маркопулос, президент Ассоциации отелей Родоса]:

«Совсем немного броней сделано на август, сентябрь и октябрь. Думаем, люди будут бронировать номера в последнюю минуту. Это можно понять, потому что гости хотят быть уверены, что смогут прилететь».

В Греции больше пяти месяцев действует общенациональный карантин. Запрещены поездки между регионами, введён комендантский час, закрыты музеи, концертные и спортивные залы и ночные клубы. Рестораны и кафе работают навынос или доставляют еду на дом, маски обязательны на улице и в помещениях.

В начале апреля власти начали делать небольшие послабления. Но туристам пока придётся жить только в своих отелях и там же питаться. Выйти за пределы места проживания можно только уведомив власти.

В Греции с начала пандемии выявили более 300 тысяч случаев COVID-19, умерли 9500 человек.

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