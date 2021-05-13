Норвегия пытается организовать новые переговоры между оппозицией и властями Венесуэлы

Норвегия снова выступает посредником в налаживании контактов между представителями венесуэльской оппозиции и администрацией президента Николаса Мадуро...

Норвегия снова выступает посредником в налаживании контактов между представителями венесуэльской оппозиции и администрацией президента Николаса Мадуро. В ближайшее время могут пройти новые переговоры, на которых попытаются найти выход из политического кризиса в этой южноамериканской стране.

Об этом объявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

[Хуан Гуайдо, лидер оппозиции Венесуэлы]:

«Думаю, это одна из наших возможностей. Нам нужен кто-то в качестве гаранта. Также нужно, чтобы наши союзники в международном сообществе взяли на себя обязательства».

Гуайдо предлагает постепенно и с условиями отменять санкции США в отношении Венесуэлы. По его мнению, это станет стимулом для Мадуро пойти на соглашение.

В ответ он требует, чтобы в стране провели свободные выборы, освободили задержанных диссидентов, а также применили правосудие переходного периода.

При этом, по словам Гуайдо, переговоры могут проходить в любой стране.

[Хуан Гуайдо, лидер оппозиции Венесуэлы]:

«Место для нас не имеет значения. Оно может быть где угодно в мире, главное, оно не будет связано с диктатурой Мадуро, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, санкциями и так далее».

Норвегия уже выступала посредником в переговорах между представителями властей и оппозиции Венесуэлы. Встречи проходили в Осло и на Барбадосе с мая по август 2019 года. Однако прийти к согласию так и не удалось, поскольку власти отказались от участия в знак протеста против ужесточения санкций США.

Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что очень важно прийти к мирному соглашению, которое поможет всеобъемлюще решить кризис в Венесуэле.

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