Великобританию возмутили угрозы ЕС ограничить поставки вакцин

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Еврокомиссию в политике конфронтации после того, как Брюссель пригрозил..

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Еврокомиссию в политике конфронтации после того, как Брюссель пригрозил запретить поставки вакцин от COVID-19 на Туманный альбион. Рааб также потребовал от председателя Еврокомиссии разъяснить её комментарии.

Ранее Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность по поводу перебоев с поставками вакцины AstraZeneca с предприятий в Великобритании. Она также сказала, что может запретить экспортировать дозы в Великобританию, чтобы обеспечить вакцинацию для граждан ЕС.

[Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании]:

«Что ж, я думаю, это заявление стоит разъяснить, потому что весь мир наблюдает за ситуацией. Все мы, в том числе и наши европейские друзья, в течение всей пандемии говорили, что было бы неправильно ограничивать законные поставки или препятствовать им».

Великобритания занимает пятое место в мире по уровню смертности от COVID-19. При этом программу массовой вакцинации ведут в стране очень активно. Так, первую дозу вакцины уже получило более 25 миллионов британцев. В планах правительства – уже в ближайшие дни привить от коронавируса половину взрослого населения.

Доминик Рааб отмечает, что Лондон будет продолжать все поставки в ЕС, а также торговлю медицинским оборудованием и препаратами.

[Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании]:

«Мы все этого хотим и ожидаем, что все обязательства и законные поставки будут соблюдать. Если честно, я удивлён, что вообще начался такой разговор. Обычно Великобритания и ЕС вместе противостоят тому, что другие страны с менее демократическими режимами начинают подобную политику конфронтации».

В Великобритании, где проживает более 66 миллионов человек, выявили уже более четырёх миллионов случаев COVID-19. Скончалось более 125 тысяч человек.

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