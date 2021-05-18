20 тыс. человек в день: в Иране открыли крупнейший в стране центр вакцинации

Власти Ирана, которые пытаются справиться уже с чётвёртой волной пандемии, открыли крупнейший в стране центр вакцинации..

[Сулмаз Дихим, посетительница центра вакцинации]:

«Думаю, вакцина до определённой степени может дать нам хотя бы надежду на привычную жизнь. Надеюсь, она эффективна перед разными штаммами коронавируса. Но для людей самое важное – видеть, что принимаются меры, и что вырабатывается относительный иммунитет».

Власти Ирана, которые пытаются справиться уже с чётвёртой волной пандемии, открыли крупнейший в стране центр вакцинации от COVID-19. Он появился в Тегеране. Оборудован сотней кабинок для прививок. В день здесь могут обслужить до 20 тысяч человек. При этом здесь планируют использовать как местную, так и зарубежную вакцины.

В последние недели власти активизировали процесс вакцинации населения, вслед за критикой в том, что это происходит слишком медленно.

В первую очередь дозы прививок получили медицинские работники, а затем люди старше 80 лет.

При этом в некоторых регионах Ирана, где зафиксировали особенно много заболевших, ввели строгие карантинные меры. Ограничения коснулись бизнеса и путешествий.

Иран стал эпицентром эпидемии COVID-19 на Ближнем Востоке. Он разрабатывает сразу несколько собственных вакцин. Одну из них – в сотрудничестве с Кубой, несмотря на то, что американские санкции ограничивают возможность импортировать препараты.

В целом в стране выявили уже более двух миллионов 700 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Скончалось более 77 тысяч человек.

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