Новая Зеландия и Австралия возобновили сообщение между странами без обязательного карантина

Власти Австралии и Новой Зеландии полностью открыли границы для путешествий между двумя странами, отменив двухнедельный карантин..

Власти Австралии и Новой Зеландии полностью открыли границы для путешествий между двумя странами, отменив двухнедельный карантин для приезжающих. На фоне этой новости тысячи человек забронировали билеты на самолёты. В новозеландских аэропортах прибывающих встречают живой музыкой.

[туристка из Австралии]:

«Это чудесно, у меня нет слов. Я очень благодарна, что снова смогла приехать. Меня просто переполняют эмоции». [туристка из Австралии]:

«Больше года прошло. Это моя дочь, Хили, она сейчас живёт здесь». [жительница Веллингтона]:

«Мы так давно не виделись, столько всего произошло. Так приятно снова встретиться».

Радуются и улетающие в Австралию.

[жительница Веллингтона]:

«Летим к родственникам в Сидней, мы не виделись с ними больше года. Все очень взволнованы». [житель Веллингтона]:

«Я разговариваю (с дочерью) по телефону, по Facetime, но это не заменит крепкие объятия и тому подобное».

Австралия и Новая Зеландия закрыли границы в марте прошлого года. Граждане, возвращающиеся из других стран, должны были проводить 14 дней на карантине. Жёсткие меры помогли властям сдержать эпидемию. В Австралии в общей сложности выявили 29 тысяч случаев COVID-19, умерли 900 человек. В Новой Зеландии всего зарегистрировали две с половиной тысячи заражённых, скончались 26 пациентов.

В октябре большинство австралийских штатов открыли границы для новозеландцев без требования проводить две недели на карантине. Новая Зеландия не торопилась делать таких послаблений, чтобы избежать новых вспышек эпидемии.

Премьер-министры двух стран выпустили совместное заявление, в котором выразили надежду, что снятие ограничений поможет поднять экономику и Новой Зеландии, и Австралии.

Впрочем, правила поездок будут постоянно пересматривать в соответствии с ситуацией, чтобы избежать рисков.

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