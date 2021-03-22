Как котёнок изменил отношение к себе и остался в семье

Брат и сестра нашли на поле для гольфа пять крошечных котят. Мамы-кошки нигде не было видно, поэтому дети принесли котят домой. Отец сказал, что у них уже есть 14-летний кот, и заводить ещё он не собирается.

Котятам было всего две недели, поэтому отец всё же согласился, чтобы о них позаботились, пока не пристроят в семьи. Но один котёнок отличался от других. Он не мяукал и всё время подползал к отцу, когда тот лежал на кровати. Котёнка назвали Бёрди. «Он просто хотел погреться и чтобы его погладили», – вспоминает мальчик. Отец не мог отказать котёнку в заботе, и они привыкли друг к другу.