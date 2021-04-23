Кого пара взяла из приюта вместо сиамского котёнка

Эллиот и Натаниал Грин пришли в приют для животных города Линчбург, штат Вирджиния. Они хотели взять сиамского котёнка. Но выяснилось, что сиамских уже разобрали.
Сотрудница приюта, помогавшая выбрать питомца, сказала: «Думаю, Мерлин – то, что вам нужно». Мерлин оказался крошечным слепым котёнком.
Элиот взяла пушистого малыша на руки. Он сразу замурлыкал и свернулся клубочком. Женщина сказала, что Мерлин им подходит.
Оказавшись дома, котёнок всё обнюхал. Стоя перед предметом, он ощупывал его лапой. Мерлин быстро освоился и стал бегать и прыгать. Его хозяйка говорит, что больше всего котёнок любит поесть и посидеть на руках.