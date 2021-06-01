Одна семья – трое детей: новая политика властей Китая

Теперь китайские семейные пары могут заводить до трёх детей. Ранее в коммунистической стране десятки лет действовала..

Теперь китайские семейные пары могут заводить до трёх детей. Ранее в коммунистической стране десятки лет действовала политика «Одна семья – один ребёнок».

В 2016-м семьям разрешили заводить по двое детей. Теперь же ограничения ещё больше ослабили, поскольку статистика показывает масштабный спад рождаемости.

В мае в Китае завершилась перепись населения, которую проводят раз в десять лет. Она показала, что рост популяции замедлился до рекордного уровня с 50-х годов прошлого века.

Изменения утвердили на заседании Политбюро. Позже это подтвердили государственные СМИ.

Китайцы говорят, что пока не готовы заводить по трое детей.

[гражданка Китая]:

«Воспитание детей в основном ложится на плечи женщин. Но общество их никак не поддерживает. Если бы мужчины делали немного больше, если бы семьи в целом поддерживали женщин, то они могли бы родить второго ребёнка. Ведь намного лучше, когда есть брат или сестра». [граждане Китая]:

«Если будут условия, у нас будет больше детей. Сегодня молодым людям нужно покупать дом. Это уже огромное давление. Потом нужно подумать о стоимости обучения ребёнка и так далее. Такую политику сложно будет применить. <…> Да, и качество обучения – это даже более важный вопрос, чем рождение второго или третьего ребёнка».

Эксперты отмечают, что давление ощущают не только жители больших городов. В деревнях ситуация тоже тяжёлая.

[Жан-Пьер Кабестан, профессор Гонконгского баптистского университета]:

«Думаю, что это может произойти в сельской местности, но, как вы знаете, население деревень сокращается. Там царит бедность, поэтому причин заводить больше детей немного».

Политика «Одна семья – один ребёнок» действовала в Китае с 1979 по 2015 год. Её претворяли в жизнь с помощью принуд

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