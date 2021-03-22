В Сиднее – сильнейшее за 60 лет наводнение

В австралийском городе Сидней – сильнейшее за 60 лет наводнение. Оно началось в результате нескольких дней..

В австралийском городе Сидней – сильнейшее за 60 лет наводнение. Оно началось в результате нескольких дней проливных дождей. Ливни продолжают идти. В воскресенье здесь зарегистрировали самый влажный день в году – выпало почти 111 миллиметров осадков.

Власти организовывают эвакуацию людей в сильно пострадавшем западном пригороде мегаполиса. 3000 человек уже вывезли. В ближайшее время планируют эвакуировать ещё несколько тысяч местных жителей.

От наводнения страдает весь штат Новый Южный Уэльс – самый густонаселённый в Австралии.

Здесь в некоторых районах за последние шесть дней выпало 900 миллиметров осадков – это более чем в три раза выше среднемесячной нормы для марта. Реки вышли из берегов. В целом по штату выпущено 19 предписаний об эвакуации. Около 15 тысяч человек уже покинули свои дома.

[Глэдис Бережиклян, премьер-министр Нового Южного Уэльса]:

«34 района – до 38 районов уже объявили зонами стихийного бедствия. То есть местные жители и власти могут получить помощь – до 1000 долларов на каждого взрослого и до 400 долларов на ребёнка. Благодарим правительство Содружества за то, что сделало это возможным. Ситуация продолжает развиваться, ливни не прекращаются».

А на этих кадрах пытаются спасти домашний скот. Много животных уже погибло – разлившие реки отрезали их от владельцев.

Как сообщают метеорологи, в ближайшие несколько дней дожди не прекратятся.

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